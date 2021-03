‘Notícia No Seu Tempo’: Preço de matérias-primas sobe 40% e favorece Brasil

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (01/03/21):

As cotações em dólar das 19 principais commodities agrícolas, metálicas e de energia subiram, em média, 40% desde abril do ano passado, movimentação que abre boas perspectivas para o Brasil, um dos principais fornecedores mundiais de produtos que entram nessa conta.

E mais:

Política: ‘Pacheco terá teste com CPI da covid’, diz Tasso

Economia: ‘Elefante branco’ da Petrobrás em Camaçari

Metrópole: STF manda Saúde bancar leitos de UTI em 3 Estados

Internacional: Trump ataca Biden, diz que é o futuro do Partido Republicano e pede união

Esportes: Crespo estreia com empate no São Paulo

Na Quarentena: Novela volta ao ar com “repeteco”