‘Notícia No Seu Tempo’: Prefeito de São Paulo, Bruno Covas morre no auge da carreira e da vida

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (17/05/21):

O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu na manhã de ontem, aos 41 anos, por complicações de um agressivo câncer no sistema digestivo. Bruno Covas lutava contra a doença desde outubro de 2019, mas só se afastou da Prefeitura no último dia 2, quando foi internado no Hospital Sírio-Libanês. A cidade, desde então, é governada pelo vice, Ricardo Nunes (MDB). Do “PSDB raiz”, era muito apegado ao único filho, Tomás Covas Lopes, de 15 anos, com quem vivia e que o acompanhou durante todo o tratamento

E mais:

Metrópole: Vacina para comorbidade gera corrida por atestado

Economia: Bancos elevam previsão de crescimento do PIB em 2021

Internacional: Guerra de Hamas e Israel mata mais 44

Esportes: A nova esperança do Brasil no salto em distância