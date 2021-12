‘Notícia No Seu Tempo’: Prefeitos deixam de utilizar R$ 15 bi da verba para a educação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (06/12/21):

Por não aplicarem ao menos 25% da receita em educação, como obriga a Constituição, oito de cada dez prefeitos correm o risco de serem enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal e até se tornarem inelegíveis por improbidade. A dias do final do ano, tentam fugir da Lei apelando aos deputados por isenção, já aprovada no Senado. O argumento é o de que não havia no que investir com as escolas fechadas. Para educadores, os R$ 15 bilhões que deixaram de ser gastos deveriam ter sido usados, por exemplo, em tecnologia.

E mais:

Economia: Inflação de serviços ressurge após o alívio no isolamento social

Política: Doria diz que na eleição de 2022 estará no mesmo campo de Moro

Metrópole: Uso do ‘chip da beleza’ preocupa os médicos

Caderno 2: Flip online termina com emocionantes depoimentos