‘Notícia No Seu Tempo’: Prefeitos vão a Brasília contra ‘PEC Kamikaze’ e perda de receita local

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (05/07/22):

Mobilizados pela Confederação Nacional de Municípios, prefeitos de todo o País vão protestar hoje em Brasília contra medidas que vêm sendo aprovadas pelo Congresso, pelo governo e pelo STF que elevam gastos e reduzem receitas municipais. A três meses das eleições, a CNM – que registrou mil inscrições de governantes para ir à capital federal – afirma que a “pauta grave dos três Poderes” já provocou custo de R$ 73 bilhões por ano.

E mais:

Política: Pesquisa mostra que desinteresse do brasileiro pelo voto cresce desde 2006

Economia: Começa em Brasília a corrida das gigantes pelo domínio do 5G

Metrópole: Reclamações por barulho em SP superam nível pré-pandemia

Internacional: Atirador dispara de prédio com fuzil contra multidão nos EUA e mata 6

Caderno 2: SP recebe musical ‘Evita’ em espetáculos ao ar livre