‘Notícia No Seu Tempo’: Prefeitura de SP propõe ampla reforma da Previdência municipal

A Prefeitura de São Paulo propôs à Câmara uma profunda reforma do sistema municipal de aposentadoria. A meta é reduzir para R$ 60 bilhões, num prazo de 75 anos, o déficit projetado de R$ 171 bilhões. Para isso, será preciso mudar a Lei Orgânica do município, com o voto favorável de pelo menos 37 dos 55 vereadores, para permitir o fim da isenção de inativos que recebem até R$ 6,4 mil e a adoção das idades mínimas para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com exceção dos professores da rede. A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) alega dificuldades para subsidiar o Instituto de Previdência Municipal (Iprem).

