‘Notícia No Seu Tempo’: Presidente escolhido para a Petrobras cai antes da posse

Adriano Pires desistiu de assumir a presidência da Petrobras. O governo Bolsonaro, que o indicou para o cargo, recebeu informações de que o nome não passaria no crivo de governança da empresa. Como sócio-fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Pires tem contratos de longo prazo com petroleiras e empresas de gás, como a Cosan. Ele tentou transferir os negócios para o filho, mas o artifício não é aceito pelas regras da estatal. Um dos principais questionamentos à indicação de Pires foi sua ligação com o empresário Carlos Suarez, dono de distribuidoras de gás.

E mais:

Política: MP de Contas pede a suspensão de compra de ônibus escolar

Internacional: Biden pede que Putin seja julgado por crimes de guerra

Metrópole: ONU diz que 2025 é o limite para evitar catástrofe no planeta

Caderno 2: Após três anos, SP-Arte volta ao Ibirapuera