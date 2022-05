‘Notícia No Seu Tempo’: Presidentes do PSDB, PMDB e Cidadania escolhem Tebet para terceira via

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (19/05/22):

Os presidentes do PSDB, do MDB e do Cidadania decidiram indicar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como candidata única da terceira via à Presidência. Pesquisas encomendadas pelos partidos mostraram que Tebet teria maior potencial de crescimento do que o ex-governador de São Paulo João Doria, vencedor de prévias do PSDB. A decisão ainda precisa passar pelo crivo das Executivas nacionais dos três partidos, que devem se reunir na próxima terça-feira.

E mais:

Economia: TCU aprova privatização da Eletrobras

Política: Bolsonaro aciona PGR após Toffoli negar ação contra Moraes por abuso

Internacional: Hungria obstrui cerco da UE; Turquia veta expansão da Otan

Metrópole: Um em cada 4 hospitais de SP tem falta de remédio

Caderno 2: Musical homenageia o cantor e compositor Jackson do Pandeiro