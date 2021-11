‘Notícia No Seu Tempo’: Pressão de China, Rússia e Índia trava meta do G-20 de zerar emissões até 2050

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (01/11/21):

No mesmo dia em que a Conferência do Clima (COP-26) começava na Escócia, as 20 maiores economias do mundo, que inclui o Brasil, tiraram da declaração final de encontro em Roma a previsão de neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa até 2050. A resistência de países como China e Rússia, que empurraram suas metas para 2060, deixou o acordo sem prazo. Em outra frente, parte do empresariado brasileiro dá início hoje a extensa agenda na COP, na tentativa de equilibrar a imagem negativa do País.

E mais:

Metrópole: Gruta desaba e deixa nove bombeiros mortos em SP

Economia: Home office e câmbio favorecem ida de executivos para múltis

Política: Fiança para garantir licitações é vendida em mercado paralelo

Internacional: Premiê japonês é reeleito e promete mais gastos