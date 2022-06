‘Notícia No Seu Tempo’: Pressão política faz presidente da Petrobras deixar o cargo

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (21/06/22):

A forte pressão política do Planalto e do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), fez com que José Mauro Coelho deixasse a presidência da Petrobras. A renúncia abriu caminho para que o governo tente acelerar a confirmação do atual secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, no cargo. Até lá, o atual diretor de Exploração e Produção, Fernando Borges, comandará a empresa.

E mais:

Economia: Imposto sobre lucro da Petrobras é menor do que prevê taxa em vigor

Política: Articulação expõe planos de reeleição de Lira e Pacheco no Congresso

Metrópole: Imazon aponta recorde de devastação na Amazônia em 5 meses

Internacional: Premiê renuncia e Israel terá sua quinta eleição em 3 anos