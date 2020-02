‘Notícia No Seu Tempo’: Primeiro resultado positivo de coronavírus no Brasil (falta contraprova); Bolsonaro convoca ato anti-Congresso por Whatsapp e Águia de Ouro é campeão do carnaval de SP.

Por Cadu Cortez

Na edição desta quarta-feira (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo. E Metrópole, o Brasil teve nesta terça-feira, 25, um primeiro teste positivo do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, é um homem de 61 anos, residente em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália, na região da Lombardia (norte do país). Ainda falta novo teste, que deve ter resultado pronto nesta quarta-feira. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro está disparando de seu celular pessoal um vídeo em tom dramático que mostra a facada que sofreu em 2018 em Juiz de Fora para dizer que ele “quase morreu” para defender o País e agora precisa que as pessoas vão às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. O ato do dia 15 está sendo convocado por movimentos de direita em defesa do governo e contra o Congresso Nacional. E voltando ao Metrópole, a festa da Águia de Ouro – do bairro da Pompéia, zona oeste de SP – e o primeiro título de campeã dos desfiles das escolas de samba de São Paulo.

