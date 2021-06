‘Notícia No Seu Tempo’: Privatização da Eletrobrás pode gerar custo de R$ 84 bi

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (18/06/21):

Repleta de “jabutis” – emendas incluídas no texto original por parlamentares –, a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobrás foi aprovada pelo Senado e pode resultar num custo extra de R$ 84 bilhões aos consumidores de energia elétrica. Entre outros pontos, o texto aumentou a quantidade de energia de usinas térmicas a gás que a União será obrigada a contratar. O dispositivo prevê que as usinas devem estar localizadas mesmo em locais onde não há reservas ou infraestrutura de abastecimento. Na prática, será necessário construir gasodutos para levar gás até elas, que poderão ser pagos pelos consumidores por meio das tarifas.

E mais:

Política: PSB dá guinada à esquerda e se aproxima de Lula

Metrópole: Estados têm de vacinar em dobro para cumprir meta

Internacional: EUA e Brasil negociam em paralelo envio de vacinas e ações ambientais

Esportes: Brasil terá Dani Alves na Olimpíada

Na Quarentena: Domingão passa para Tiago Leifert