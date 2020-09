‘Notícia No Seu Tempo’: privilégio de servidor atual será poupado, PIB tem queda histórica de 9,7% e Dallagnol deixa chefia da Lava Jato

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (2), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o presidente Jair Bolsonaro vai desengavetar o projeto de reforma administrativa e prometeu encaminhá-lo amanhã ao Congresso. Mas o presidente exigiu que os funcionários na ativa da União e dos Estados e municípios (21% dos trabalhadores formais do País) sejam poupados das mudanças. Ainda em Economia, a pandemia de covid-19 levou a um tombo histórico no PIB do segundo trimestre, assim como ocorreu em praticamente todos os países. A retração de 9,7% em relação aos três primeiros meses do ano é a maior da série histórica do IBGE e confirma o País em recessão. No caderno Política, em meio ao cerco à Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol renunciou ontem ao comando da operação. Dallagnol, que enfrentou o procurador-geral da República, Augusto Aras, alegou razões pessoais. Seu substituto, Alessandro de Oliveira, pregou continuidade.