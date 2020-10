‘Notícia No Seu Tempo’: processos envolvendo home office crescem, aliado de Evo Morales vence eleição na Bolívia e Joabe Reis, do jazz ao terreiro

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, levantamento feito a partir de dados das Varas de Trabalho mostra que os processos envolvendo questões do teletrabalho no Brasil cresceram de 46 entre março e agosto de 2019 para 170 no mesmo período de 2020, no auge da pandemia – um aumento de 270%. Em Internacional, projeções colocam como presidente eleito da Bolívia o economista Luis Arce, aliado do ex-presidente Evo Morales, do partido Movimento ao Socialismo (MAS). Arce disse que a Bolívia, com sua vitória, “recuperou a democracia”. Já em Na Quarentena, com sexteto, capixaba Joabe Reis desponta em álbum e toca no Bourbon Street.