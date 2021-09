‘Notícia No Seu Tempo’: Produção nacional de remédio contra câncer corre risco de apagão

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (16/09/21):

A partir de segunda-feira, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), deve suspender a produção de materiais destinados a diagnósticos e remédios para o tratamento de câncer por falta de recursos. Para manter a produção, o Ipen aguarda a aprovação, pelo Congresso, de projeto de lei que adicionaria R$ 34,6 milhões ao seu orçamento. Outros R$ 55,1 milhões estão sendo buscados pelo MCTIC para completar os R$ 89,7 milhões de que o instituto precisa para produzir os radiofármacos até dezembro. Especialistas já falam em apagão no tratamento de câncer no País e em prejuízos para até 2 milhões de pessoas.

E mais:

Política: À CPI, juristas listam crimes que Bolsonaro teria cometido

Economia: Bancos privados se antecipam ao BC e elevam os juros do crédito imobiliário

Metrópole: Vacina e máscara reduzem mortes por Delta no País

Internacional: Na Argentina, derrota em prévia racha governo