‘Notícia No Seu Tempo’: Projeções econômicas animam novas ofertas de ações na Bolsa

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (31/05/21):

Com os sinais de recuperação gradual da economia, a despeito da pandemia de covid-19, uma nova fila de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) começa a ganhar corpo e, segundo especialistas de mercado, tem potencial para movimentar até R$ 30 bilhões em negócios.

E mais:

Política: Analistas afirmam que “Tratoraço” de Bolsonaro pode configurar crime de responsabilidade

Metrópole: Ensino chinês chega ao Brasil

Internacional: Latinos ricos vão aos EUA para serem vacinados

Esportes: Hélio Castroneves dá show com 4ª vitória em Indianápolis