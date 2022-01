‘Notícia No Seu Tempo’: Projeto para 3 megausinas na Amazônia avança após 10 anos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (27/01/22):

A Aneel deu aval para a Eletrobras e sua subsidiária Eletronorte darem continuidade ao plano de construir três grandes hidrelétricas na Bacia do Rio Tapajós. Os levantamentos poderão ser realizados até o fim de 2023 e um ponto crucial é a viabilidade ambiental dessas barragens, que teriam impacto sobre áreas de conservação e terras indígenas.

E mais:

Metrópole: Hospitais públicos e privados têm alta de internações de crianças com covid

Economia: Estados decidem congelar ICMS sobre combustíveis por mais 60 dias

Política: Definição de pré-candidaturas ao Planalto antecipa trocas partidárias

Internacional: EUA enviam armas à Ucrânia e Biden ameaça Putin com sanções pessoais

Esportes: Coutinho tem chance de ouro na seleção contra o Equador

Caderno 2: Bob Dylan vende direitos sobre sua obra por US$ 200 milhões