‘Notícia No Seu Tempo’: Projeto que impõe barreira a supersalários para no Senado

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (01/10/21):

O projeto de lei que impõe barreiras aos supersalários no funcionalismo passou mais de quatro anos na Câmara antes de ser aprovado. Agora, está parado no Senado. O motivo, segundo senadores, é a pressão de representantes do Poder Judiciário. Um dos opositores ao projeto é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele afirmou não ser contra barrar supersalários, mas entende que, para isso, é necessário alterar a Lei Orgânica da Magistratura.

E mais:

Economia: Desemprego recua, mas ainda afeta 14 milhões

Política: Centrão derruba presidente do BNB

Metrópole: Doze milhões no País podem ficar expostos a calor intolerável

Esportes: Manipulação de lutas nos Jogos do Rio ameaça o boxe na Olimpíada

Na Quarentena: Em musical, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se dividem em 11 papéis