‘Notícia No Seu Tempo’: projetos limitam poder de governadores sobre polícias civil e militar, fim de auxílio pode jogar 3,4 mi na extrema pobreza e do projeto no Rio a Harvard

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (11), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o Congresso se prepara para votar dois projetos de lei orgânica das polícias civil e militar que restringem o poder de governadores sobre braços armados dos Estados e do Distrito Federal. As propostas trazem mudanças na estrutura das polícias, como a criação da patente de general, hoje exclusiva das Forças Armadas, para PMs, e de um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado à União. No caderno Economia, se nada for feito para amparar os mais vulneráveis após o fim do auxílio emergencial, até 3,4 milhões de brasileiros podem cair na extrema pobreza – sobrevivendo com até US$ 1,90 por dia. Nesse cenário, o número total de pessoas nessa condição chegaria a 17,3 milhões em 2021, o pior patamar desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012. Já em Na Quarentena, primeira bailarina da companhia Dance Theatre of Harlem, de Nova York, Ingrid Silva contará sua história em universidade americana de Harvard.