‘Notícia No Seu Tempo’: Proposta que recria privilégio no Judiciário tem avanço no Senado

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (17/05/22):

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que em breve deve colocar em votação na Casa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que recria o quinquênio, um adicional de 5% no salário de juízes e procuradores a cada cinco anos trabalhados. A proposta, que teria um custo de R$ 7,5 bilhões por ano, beneficiaria servidores ativos, aposentados e pensionistas. A movimentação acontece na semana em que o presidente Jair Bolsonaro tem de decidir sobre o reajuste salarial de 5% para o funcionalismo. O presidente do STF, Luiz Fux, já deu aval para o reajuste aos servidores do Judiciário.

E mais:

Economia: Mais de 6 mil formam fila desde a madrugada atrás de um emprego

Política: Doria planeja ofensiva na Justiça para assegurar candidatura

Internacional: Derrotas militares travam avanço russo no leste da Ucrânia

Metrópole: Cidade de SP deixa de exigir passaporte da vacina e afrouxa uso de máscara

Saúde pública: Apesar dos aportes financeiros e da pandemia, SUS fica estagnada