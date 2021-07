‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Provas’ de Bolsonaro contra urna eletrônica são fake news

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (30/07/21):

Na transmissão ao vivo pela internet em que prometia apresentar provas de fraude nas urnas eletrônicas, Jair Bolsonaro não mostrou fatos novos, exibiu vídeos que circulam há anos nas redes sociais e nada comprovam e expôs análises enviesadas sobre apuração dos votos. Na live, feita ao lado de um “analista de inteligência”, o presidente atacou adversários políticos e o presidente do TSE, Luis Roberto Barroso.

E mais:

Metrópole: Fogo destrói parte do acervo da Cinemateca

Economia: Ala do governo propõe furar teto para pagar Bolsa Família

Internacional: Radical de esquerda vai chefiar gabinete no Peru

Esportes: O baile de prata de Rebeca Andrade em Tóquio

Na Quarentena: Maria Bethânia lança “Noturno”, gravado em meio à pandemia