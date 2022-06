‘Notícia No Seu Tempo’: PSDB e MDB fecham acordo e Tasso será indicado vice de Tebet

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (09/06/22):

O MDB e o PSDB selaram acordo ontem e os tucanos vão anunciar hoje o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) ao Palácio do Planalto. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) será indicado vice na chapa. Com a aliança, MDB, PSDB e Cidadania entram na campanha com a proposta de representar a terceira via, uma alternativa à polarização entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

E mais:

Metrópole: STJ isenta planos de saúde de cobrir procedimentos fora da lista da ANS

Economia: Petrobras cita cenário global e indica que fará reajuste no diesel

Política: Tráfico cobiça área amazônica em que dupla desapareceu

Internacional: Cúpula das Américas mostra que Biden não prioriza América Latina

Caderno 2: Festival Vermelhos retorna em julho com concertos e música popular