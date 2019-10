‘Notícia No Seu tempo’: PSL se diz independente, Delegado Waldir acusa Bolsonaro de “comprar deputados” e União quer incluir MG em plano de ajuda aos Estados

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (19), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o PSL, partido mais fiel a Bolsonaro, agora se diz independente, o que significa contrariar interesses do governo em algumas votações, como a do projeto que prevê prisão após condenação em 2.ª instância, e a defesa das CPIs da Lava Toga e das Fake News. Ainda no caderno de Política, o líder do PSL na Câmara Delegado Waldir acusa Bolsonaro de “comprar deputados”. Em Economia, o governo federal quer mudar o programa de socorro aos Estados em calamidade financeira para incluir, principalmente, Minas Gerais, que tem a pior situação financeira entre as unidades da Federação.

