‘Notícia No Seu Tempo’: Putin chama 300 mil reservistas e ameaça com guerra nuclear

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (22/09/22):

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou ontem a primeira convocação de reservistas desde a 2.ª Guerra, ao chamar até 300 mil russos para lutar na Ucrânia. Ele prometeu que Moscou usará seu arsenal completo contra o Ocidente para proteger a população de territórios ocupados que pretende anexar após referendos em quatro regiões. Na ONU, o presidente americano, Joe Biden, disse que a Rússia é a única responsável pela guerra

E mais:

Política: TCU decide auditar ‘apuração paralela’ dos militares

Economia: Selic fica em 13,75% e BC encerra maior ciclo de alta de sua história

Internacional: Biden defende ampliação do Conselho de Segurança da ONU

Metrópole: Sancionada lei que derruba rol taxativo e prevê cobertura fora da lista da ANS

Esportes: Tite define seleção brasileira com quinteto ofensivo para amistoso

Especial Mobilidade: São Paulo ganha novas ciclovias em outubro