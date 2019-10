´Notícia no Seu Tempo´: Queda na indústria, Bolsonaro e a reação de Lula ao semiaberto e o maior mural do mundo em SP

Na edição desta terça-feira (01), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para ao desempenho ruim da indústria no Brasil, que caiu 15% em 5 anos. No mundo, o crescimento foi de 10%. Com esse cenário, o país pode deixar o grupo das dez nações mais industrializadas. Em Política, Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista a Tânia Monteiro, que Lula tem o “direito” de não querer sair da prisão. Em carta, o ex-presidente afirmou que não aceita “barganhar” seus direitos e sua liberdade. No caderno Metrópole, detalhes do grafite que começou a ser montado na região da República, no centro de SP (que pode entrar para o ‘Guiness Book’ como o maior mural do mundo), e a decisão da Prefeitura de São Paulo em autuar a Enel, concessionária de energia, por podas drásticas de árvores na região da Lapa, zona oeste paulistana.

