‘Notícia no seu Tempo’: ‘Quem trata de eleições são forças desarmadas’, diz Fachin

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (13/05/22):

Em sua primeira manifestação pública após a Justiça Eleitoral rebater uma lista de questionamentos do Ministério da Defesa sobre o processo eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, disse que “quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil”. O presidente Jair Bolsonaro, que cobra a participação ativa dos militares na apuração dos votos, disse que o ministro foi “descortês” com as Forças Armadas e “vê fantasmas”.

E mais:

Economia: BC pede ao governo reajuste de até 78% para servidores e depois recua

Internacional: Finlândia confirma adesão à Otan; Rússia fala em retaliação

Metrópole: ‘Minicracolândias’ se espalham e assustam população de SP

Esportes: Segundo Forbes, Lionel Messi é o atleta mais bem pago do mundo