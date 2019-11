‘Notícia No Seu tempo’: Raio-X mostra educação paralisada; BC propõe o “zap dos pagamentos” e Tarsila do Amaral para crianças.

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, levantamento das ações do Ministério da Educação (MEC) feito por uma comissão da Câmara e obtido pelo Estado, indica paralisia tanto no planejamento como na execução de políticas públicas na área comandada pelo ministro Abraham Weintraub. Em Economia, Banco Central planeja lançar o “zap de pagamentos”, que irá permitir transferência online para quitação de contas sem uso de dinheiro e cartão. E no Caderno 2, a “Exposição Tarsila para Crianças”, de Tarsila do Amaral dedicada ao público infantil, que conta com tecnologia sensorial e permite imersão direta em seus cenários.

Ouça no player abaixo: