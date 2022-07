‘Notícia No Seu Tempo’: Reação pró-democracia cresce; governo busca trégua com TSE

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (28/07/22):

A reação a ataques ao sistema eleitoral cresce com a adesão de entidades representativas de setores econômicos e a participação da sociedade civil. A Febraban decidiu assinar manifesto em defesa da democracia em elaboração pela Fiesp. Outro documento, a “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros”, da Faculdade de Direito da USP, ganhou 100 mil assinaturas em 24 horas. O governo age para convencer o TSE a adotar propostas das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas.

E mais:

Política: Candidatura de Simone Tebet é formalizada, ainda sem escolha de vice

Economia: Petrobras reforça poder do conselho na política de preços

Metrópole: Presidente do Inep deixa o cargo, após pedido do Planalto

Internacional: Ucrânia avança no sul com foguete americano, que vira sucesso de venda

Caderno 2: Documentário relembra os 40 anos de rock e ousadia dos Titãs