‘Notícia No Seu Tempo’: Reajuste prometido à PF por Bolsonaro pressiona Estados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (10/01/22):

O reajuste salarial prometido por Jair Bolsonaro a policiais federais pode provocar efeito cascata nos Estados. Governadores já são pressionados a elevar valores pagos às Polícias Civil e Militar. Em São Paulo, campanha por aumento salarial deve se intensificar até abril, data-limite para concessão de reajuste a servidores em ano eleitoral. Estão previstos protestos de sindicatos em Estados como Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. Como legalmente policiais não podem fazer greve, a estratégia é adotar operação-padrão.

E mais:

Metrópole: Lancha onde estavam os dez mortos em Capitólio teve rota alterada

Economia: Com produção 20% menor em dez anos, indústria fecha 800 mil vagas

Internacional: Incêndio em prédio de Nova York deixa ao menos 19 mortos

Caderno 2: Chico Alves e Toninho Geraes se unem em ‘Aluayê – Os Novos Afro-Sambas’