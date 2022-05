‘Notícia No Seu Tempo’: Reajuste prometido a servidor exigiria bloqueio de R$ 10 bi

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (18/05/22):

O aumento de 5% planejado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para os servidores – bem como para outras novas despesas – exigiria um bloqueio de cerca de R$ 10 bilhões de recursos do atual Orçamento. Além dos gastos extras de cerca de R$ 6,3 bilhões com salários, o governo terá de obter R$ 2,5 bilhões para bancar juros mais baixos do Plano Safra e do seguro do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). O valor de R$ 10 bilhões pode ser superado caso Bolsonaro decida conceder reajuste diferenciado para as carreiras da segurança pública federal.

E mais:

Economia: PEC de juízes beneficia só 0,08% dos contratos de trabalho no País

Política: Cúpula do PSDB pressiona Doria para que desista da candidatura

Internacional: Biden critica ataque racista e defende mais limites à venda de armas

Metrópole: Ciclone atípico causa danos e morte no Sul e derruba temperaturas