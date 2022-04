‘Notícia No Seu Tempo’: Receita amplia isenção de Imposto de Renda na venda de imóvel

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (04/04/22):

Quem vende um imóvel ganhou mais uma alternativa para se livrar do Imposto de Renda sobre o que lucrou no negócio. A Receita Federal publicou norma que autoriza isenção do tributo para quem usa os recursos da venda para quitar, total ou parcialmente, financiamentos imobiliários contratados antes.

E mais:

Política: Marqueteiro de Lula cobra R$ 45 mi e abre divergência no PT

Internacional: Orbán se afasta de Putin e garante reeleição com ampla vantagem

Metrópole: SP começa a aplicar 4ª dose em quem tem mais de 60

Esportes: Palmeiras massacra São Paulo no Allianz e festeja 24º título estadual

Caderno 2: Morre a dama da literatura do País