´Notícia No Seu Tempo´: redução da Selic, MP desmente porteiro no caso Marielle e Leonardo da Vinci em novo espaço de SP

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (31), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, a decisão do Banco Central de promover a terceira redução consecutiva de juros, de 5,5% para 5% ao ano, em razão da lenta recuperação da economia e a inflação sob controle. Com a taxa Selic em novo piso histórico, aplicações conservadoras como poupança e parte significativa dos fundos de renda fixa, ou fundos DI, perderão para a inflação projetada para os próximos 12 meses. Em Política, o Ministério Público do Rio de Janeiro diz que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro. Segundo a promotora Simone Sibilio, é falsa a informação que envolve o presidente com um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes. E no Caderno 2, destaque para a inauguração do MIS Experience, em um galpão onde funcionava a marcenaria da TV Cultura, em São Paulo, com uma grande exposição dedicada a Leonardo da Vinci, nos 500 anos da morte do artista italiano.