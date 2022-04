‘Notícia No Seu Tempo’: Reeleição de Macron fortalece Ocidente em guerra contra Putin

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (25/04/22):

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi reeleito ontem com 58% dos votos, de acordo com projeções. O segundo turno da eleição foi marcado pela alta abstenção e pela votação histórica da candidata de extrema direita, Marine Le Pen, que cresceu com relação a 2017. Com o resultado, a França deve continuar como um dos pilares da União Europeia e fortalecer a aliança ocidental contra a Rússia.

E mais:

Política: Barroso vê tentativa de uso das Forças contra processo eleitoral

Saúde: Depressão atinge mais brasileiros que diabetes, diz pesquisa

Economia: Coworking ganha força com modelo híbrido de trabalho

Esportes: Brasileira Fabiana Ecclestone vê queda de barreiras a mulher

Metrópole: Carnaval de abril se despede com multidão nas ruas de SP