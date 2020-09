‘Notícia No Seu Tempo’: reforma facilita contratação e demissão de servidor público, Maia afirma que rompeu relações com Guedes e um pacto verde para acessar mercado global

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (04), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, a proposta do governo de reforma administrativa entregue ontem ao Congresso prevê a flexibilização das regras de contratação e demissão de futuros servidores, mas, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, blinda os atuais funcionários de mudanças em suas carreiras. Em Política, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que Paulo Guedes (Economia) proibiu a equipe econômica de conversar com ele e, a partir de agora, seu interlocutor será Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). No caderno Metrópole, a retomada brasileira passa por um pacto pela economia verde, sob risco de perder grandes mercados, concluiu debate promovido ontem pelo Estadão.