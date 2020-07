‘Notícia No Seu Tempo’: reforma tributária do governo vai ao Congresso sem consenso, vacina de Oxford tem bons resultados e drive-in multiúso

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, o governo entrega hoje ao Congresso a primeira fase de sua proposta de reforma tributária. O ponto central é a unificação do PIS/Cofins com alíquota de 12% e um novo nome: Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Cada setor da economia, porém, defende proposta própria. Em Metrópole, estudo publicado ontem na revista The Lancet confirmou que a vacina que está sendo desenvolvida em Oxford é segura, não produz efeitos colaterais graves e induz a uma resposta imunológica do organismo. Já no caderno Na Quarentena, com o drive-in, agora é tudo dentro do carro: ir ao cinema, a shows, ver exposições de arte e até tomar vacinas.