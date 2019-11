‘Notícia No Seu tempo’: reforma tributária quer criar imposto sobre consumo e cesta básica, Moro aposta no combate a facções e nova geração domina GP do Brasil

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta segunda-feira (18), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o governo deverá enviar a sua proposta de reforma tributária ao Congresso até o fim de novembro. Em entrevista ao Estado, o novo secretário especial da Receita Federal, José Tostes, diz que a reforma será realizada em quatro fases, até meados de 2020. No caderno de Política, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, aposta no combate às facções criminosas para marcar sua atuação no governo e se reposicionar no jogo político. Seu ministério intensificou a política de isolamento dos chefes de grandes organizações e, de janeiro até a semana passada, dobrou o número de detentos em presídios federais. Já em Esportes, Max Verstappen, de 22 anos, e Pierre Gasly, de 23, comemoraram 1º e 2º lugar no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em Interlagos.

