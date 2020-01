‘Notícia No Seu Tempo’: Regina Duarte fará ‘teste’ como secretária da Cultura, seleção para faculdade é estendida após erro no Enem e tempestades de areia assolam Austrália

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta terça-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No Caderno 2, o Palácio do Planalto anunciou ontem que a atriz Regina Duarte iniciará uma fase de “teste” à frente da Secretaria Nacional de Cultura na vaga de Roberto Alvim, demitido na semana passada. “Estamos noivando”, afirmou Regina, segundo comunicado distribuído pelo governo após encontro com o presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, em que discutiram o convite para o cargo. Em Metrópole, os erros nas provas do Enem atingiram as notas de 5,9 mil alunos, segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Alexandre Lopes. O órgão revisou resultados dos 3,9 milhões de participantes do exame e o prazo de seleção para faculdades foi estendido. Os novos resultados já estão disponíveis na página dos candidatos. Em Internacional, litoral australiano foi atingido ontem por tempestades de granizo com ventos de até 116 km/h, que provocaram nuvens gigantes de areia.

Ouça no player abaixo: