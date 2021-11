‘Notícia No Seu Tempo’: Relator do Auxílio Brasil prevê reajuste anual pela inflação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (23/11/21):

Reajuste anual do benefício pela inflação, ampliação do alcance dos pagamentos – com alteração dos critérios de renda para acesso ao programa –, proibição de filas e metas para a redução da pobreza são as principais mudanças incluídas pelo deputado Marcelo Aro (PP-MG) no texto da medida provisória que criou o Auxílio Brasil, programa social que substitui o antigo Bolsa Família. O reajuste é uma demanda histórica da área social, mas enfrenta resistência do ministro da Economia, Paulo Guedes.

E mais:

Economia: STF dá sinal verde à ampliação do Auxílio Brasil em ano eleitoral

Política: Bolsonaro vê vantagem na internet cair; Lula e Moro crescem

Metrópole: Parentes resgatam, no mangue, oito corpos após ação policial

Internacional: Grupos antivacina se rebelam contra pressão da Europa