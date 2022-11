‘Notícia No Seu Tempo’: Relatórios identificam líderes de atos em apoio a Bolsonaro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (16/11/22):

Políticos, policiais e ex-policiais, servidores públicos, sindicalistas, empresários do agronegócio e donos de estandes de tiro lideram e financiam atos com mensagens antidemocráticas e em apoio a Jair Bolsonaro pelo País. É o que mostram relatórios enviados pelas polícias Civil, Militar e Federal e pelo Ministério Público nos Estados ao STF, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Os identificados não são acusados de crimes, mas poderão ser investigados criminalmente.

E mais:

Economia: Pacheco sinaliza a Lula apoio a Auxílio fora do teto por 4 anos

Política: Ministério Público pede afastamento do diretor da PRF

Metrópole: Baía da Guanabara guarda um ‘cemitério de navios

Internacional: Polônia diz que foi alvo de míssil russo e ação matou duas pessoas

Caderno 2: Livros festejam o centenário de José Saramago