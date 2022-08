‘Notícia No Seu Tempo’: Religião sobe ao palanque no primeiro dia de campanha

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (17/08/22):

O primeiro dia oficial de candidatos nas ruas foi marcado pela disputa entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em torno de temas religiosos. Em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro voltou a chamar a disputa de “luta do bem contra o mal”. Em São Bernardo do Campo (SP), Lula acusou Bolsonaro de tentar manipular a boa-fé de evangélicos e afirmou que o presidente é “possuído pelo demônio”.

E mais:

Política: No TSE, Moraes defende processo eleitoral e democracia

Economia: Fiesp sugere a candidatos taxar lucro distribuído

Metrópole: Câmara de São Paulo analisa projeto que amplia construções no centro

Internacional: EUA testam míssil balístico de longo alcance em meio à crise com a China

Esportes: CBF confirma anulação do clássico Brasil x Argentina e recebe multa

Caderno 2: Cirque du Soleil retorna ao Brasil com ‘Bazzar’