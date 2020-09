‘Notícia No Seu Tempo’: renda de trabalhadores tem queda de até 25%, mulheres são somente 13% na disputa por prefeituras e menos de 3% das calçadas permitem distanciamento

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, os trabalhadores que não completaram o ensino médio tiveram quedas de até 25% em relação ao que costumavam ganhar no mês, segundo dados da Pesquisa Nacional de Domicílios (Pnad) Covid, do IBGE , organizados pela consultoria IDados. Em Política, as eleições municipais deste ano terão 2.494 mulheres concorrendo a cargos no Executivo, um avanço pequeno ante às 2.149 (13,05%) que disputaram em 2016. Nas câmaras, a representatividade é maior, com 173.332, quase 35% do total. Especialistas defendem cotas também para os cargos majoritários. Já em Metrópole, cheia de buracos e estreitas, as calçadas de São Paulo são um obstáculo para o distanciamento social necessário na pandemia, que ampliou os deslocamentos a pé.