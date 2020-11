‘Notícia No Seu Tempo’: renda no campo cresce 37%, Lei de Acesso não ‘pega’ nas prefeituras de SP e resgate de um tesouro afro

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (23), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, os agricultores brasileiros devem embolsar R$ 347,2 bilhões com a venda das safras de soja, milho, trigo e outros produtos, um crescimento de 37,4% em relação ao ano passado. O número coloca o setor em uma espécie de “realidade paralela”, enquanto indústria, varejo e serviços tentam se recuperar das perdas sofridas com a pandemia. Em Política, o Estadão usou a Lei de Acesso à Informação (LAI) para questionar as 645 prefeituras do Estado de São Paulo sobre a rede municipal de educação. Só 204 (32%) responderam. Já em Metrópole, transferência de 523 peças de religiões de matriz africana para o Museu da República, no Rio, traz à tona o debate sobre a descriminalização da memória negra do País.