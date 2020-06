‘Notícia No Seu Tempo’: retomada no Brasil deve ser mais lenta, operação da PF prende militante bolsonarista e Maracanã completa 70 anos

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (16), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, nove em cada dez países devem atravessar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus melhor do que o Brasil, indica levantamento que cruza previsões do FMI com a edição mais recente do Boletim Focus, do Banco Central. Estudo do pesquisador Marcel Balassiano, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, aponta que, entre 192 países, o Brasil ficará na 171.ª posição. Em Política, a PF prendeu ontem Sara Fernanda Giromini, de 27 anos, que se identifica como Sara Winter, após o ministro do STF Alexandre de Moraes expedir mandados de prisão contra seis apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Todos são líderes do movimento 300 do Brasil, que disparou fogos contra o STF no sábado. No caderno Esportes, maior palco do futebol brasileiro, o Maracanã completa hoje 70 anos. A área do Estádio Mário Filho, que recebeu partidas históricas de Copas do Mundo e campeonatos, além de provas olímpicas, atualmente abriga um hospital de campanha com pacientes de covid-19.