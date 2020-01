‘Notícia No Seu Tempo’: risco de epidemia global aumenta e derruba Bolsa, MEC decide suspender inscrições no ProUni e João Gilberto como nunca se ouviu

*Por Adriana Cimino e Cadu Cortez

Na edição desta terça-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole e Economia, dias após qualificar como “moderada” a ameaça de disseminação do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudou a classificação de risco para “muito elevado” na China e “elevado” em nível regional e mundial. O número de mortos é de pelo menos 80 na China. Pequim registrou o primeiro óbito. Outros 12 países, em três continentes, já reportaram casos. O Brasil afirma não ter infecções suspeitas. O temor com o impacto do coronavírus na economia global derrubou as bolsas e os preços das commodities em todo o mundo. Também em Metrópole, o Ministério da Educação informou que vai suspender, por tempo indeterminado, a abertura de inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni), que dá bolsas de estudo em instituições particulares. Segundo o MEC, como a divulgação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está suspensa pela Justiça, não é possível dar continuidade ao cronograma de outros programas federais do ensino superior. No Caderno 2, áudio com ensaio inédito de João Gilberto mostra como o artista burilava seu repertório.

