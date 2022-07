‘Notícia No Seu Tempo’: Risco de recessão global derruba petróleo e zera defasagem de preços

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (07/07/22):

Após o preço do barril de petróleo ter se aproximado dos US$ 140 em março, as cotações internacionais vêm caindo pelo temor de uma recessão mundial. Ontem, contratos para o óleo tipo Brent (referência para o Brasil) foram fechados a US$ 100,69, queda de 2,02% no dia. O preço internacional em baixa praticamente anulou a defasagem entre os valores cobrados pelos combustíveis no Brasil e no exterior. Com isso, a Petrobras, pelo menos por ora, não será pressionada a reajustar o preço do diesel e da gasolina.

E mais:

Política: Haddad cresce 6 pontos e Rodrigo Garcia sobe 4 com saída de França

Economia: 5G estreia com internet veloz, mas só cobre parte de Brasília

Metrópole: Passarela flutuante sobre o Rio Pinheiros beneficia ciclistas

Internacional: Johnson recebe apelo de ministros para que renuncie

Caderno 2: Rodrigo Santoro é Fernão Magalhães na série Sem Limites