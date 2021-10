‘Notícia No Seu Tempo’: Roberto Castello Branco rompe o silêncio e diz que Bolsonaro se acha dono da Petrobras

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (19/10/21):

Demitido da presidência da Petrobras em abril por interferência de Jair Bolsonaro, o economista Roberto Castello Branco afirmou em entrevista – a primeira após cumprir quarentena de seis meses – que foi alvo de “mentiras absurdas” e “ataques das milícias digitais” por se recusar a atender a pedidos sobre preços de combustíveis, uma demanda dos caminhoneiros. Castello Branco diz que também se desgastou ao não atender a pedidos relacionados a publicidade e nomeações.

E mais:

Economia: Governo sinaliza com prorrogação do auxílio emergencial

Política: Na reta final dos trabalhos, CPI da Covid expõe relatos dramáticos

Internacional: EUA levam tropas a Taiwan após China testar míssil hipersônico

Metrópole: Médicos aconselham Elizabeth II a parar de beber diariamente

Esportes: NBA chega aos 75 anos com status de liga global