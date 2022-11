‘Notícia No Seu Tempo’: Rombo fiscal volta a ameaçar Estados após redução do ICMS

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (14/11/22):

A “lua de mel” dos governadores que assumem em janeiro deve ser mais curta do que de costume. Isso porque eles chegam com o desafio de equilibrar caixas esvaziados pela redução da alíquota do ICMS, principal tributo arrecadatório dos Estados. Lei sancionada em julho por Jair Bolsonaro impôs limite entre 17% e 18% para a cobrança da alíquota – antes disso, ela podia superar 30%. Levantamento da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado mostra que a arrecadação com o imposto no terceiro trimestre deste ano caiu 6,5%, na comparação com o mesmo período de 2021.

E mais:

Economia: Ciro Nogueira defende PEC da Transição

Política: PGR pede arquivamentos em série de ações contra Bolsonaro

Metrópole: Enem traz questões sobre democracia, povos tradicionais, gênero e ambiente

Internacional: Reunião entre Biden e Xi tenta delimitar confronto EUA-China

Caderno 2: Anitta está no novo álbum do Black Eyed Peas