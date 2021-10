‘Notícia No Seu Tempo’: Ruptura do teto de gastos implode equipe de Guedes

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (22/10/21):

Quatro dos principais secretários da equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) deixaram o governo ontem, após a confirmação do fim da regra do teto de gastos, que abrirá uma janela de R$ 83,6 bilhões para despesas extras como Auxílio Brasil, emendas parlamentares e outros programas de interesse de Jair Bolsonaro no ano eleitoral de 2022. O abandono da principal âncora da política fiscal do País foi articulado pelo Centrão com o Palácio do Planalto. Pediram demissão o secretário especial de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, o secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt, e os secretários adjuntos Gildenora Dantas e Rafael Araújo.

E mais:

Política: Proposta permite que parlamentar ocupe embaixada sem deixar mandato

Internacional: UE ameaça bloquear fundos após retrocesso democrático na Polônia

Metrópole: Entidades citadas em relatório à COP-26 negam ter sido ouvidas

Esportes: Possível confronto de torcidas na final preocupa autoridades

Caderno 2: Vanessa da Mata reencontra público ao vivo em show do novo disco