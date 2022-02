‘Notícia No Seu Tempo’: Rússia ataca por terra, ar e mar para tomar Ucrânia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (25/02/22):

Tropas russas que invadiram a Ucrânia por diversas frentes chegaram ontem às portas da capital Kiev, informa o enviado especial Eduardo Gayer. Pelo menos 137 pessoas morreram, segundo o presidente Volodmir Zelenski. Cerca de 100 mil fugiram do país. Toda a defesa antiaérea ucraniana foi destruída. Ontem, russos ainda lutavam para dominar a principal base aérea de Kiev.

E mais:

Economia: Guerra derruba Bolsas; dólar sobe 2%

Internacional: Planalto e embaixada não se acertam para tirar brasileiros da Ucrânia

Política: Legalização dos jogos de azar expõe divisão na base do governo

Metrópole: Anvisa dá aval a terapia que muda célula e ataca o câncer