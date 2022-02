‘Notícia No Seu Tempo’: Rússia decide enviar tropas à Ucrânia após reconhecer duas áreas separatistas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (22/02/22):

Após reconhecer Donetsk e Luhansk como repúblicas independentes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou o envio de tropas para as duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. De acordo com o Kremlin, as tropas vão executar funções de “manutenção de paz”. O líder russo acusa rivais de planejar um ataque à Rússia e diz “ter o direito de tomar medidas de retaliação para garantir sua própria segurança”. União Europeia e EUA anunciaram sanções contra a Rússia e os governos de Donetsk e Luhansk

E mais:

Política: Policiais de MG desafiam governador e anunciam greve

Economia: Fabricantes de eletroeletrônicos têm primeira queda de vendas em 4 anos

Metrópole: Presos com cocaína, três brasileiros correm risco de ser condenados à morte

Esportes: Vasco faz acordo de R$ 700 milhões com fundo americano para virar SAF