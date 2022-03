‘Notícia No Seu Tempo’: Rússia endurece ataques, mata civis e avança sobre Kiev

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (02/03/22):

Kiev e Kharkiv, as duas maiores cidades da Ucrânia, foram atacadas ontem por forças russas, com baixas entre civis – são até agora 136 mortos, segundo a ONU, e 352, de acordo com o governo de Volodmir Zelenski. Para analistas, as dificuldades enfrentadas no conflito até o momento fizeram as tropas de Vladimir Putin mudar de estratégia.

E mais:

Internacional: China muda tom e promete ajuda para negociar fim da guerra

Economia: Para diretora-geral da OMC, guerra na Ucrânia vai elevar preços de alimentos

Política: Próximo governo poderá indicar 31 magistrados para tribunais

Metrópole: Pesquisa explica sono pior de idoso e pode ajudar a criar medicamentos